Тегеран анонсировал ракетный удар по Израилю в ответ на убийство известного физика-ядерщика

Сегодня, 12:29

Ольга Громова

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Тегеран анонсировал ракетный удар по Израилю в ответ на убийство известного физика-ядерщика

Официальный Тегеран анонсировал подготовку к нанесению ракетного удара по территории Израиля. Это, как утверждают власти, полетит «ответка» на убийство известного во всем мире физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он является основателем ядерной программы исламской республики.

Ученый был убит в одном из пригородов Ирана 27 ноября. В Тегеране уверены, что теракт (а именно так его квалифицируют) был организован и совершен израильскими спецслужбами. Посему принято решение предпринять ответный ракетный удар.

Хотя, стоит подчеркнуть, прямыми доказательствами вины Тель-Авива Тегеран не располагает. 

Какой будет «ответка», пока неизвестно. Некоторые специалисты допускают, что она может носить даже ядерный характер. Но большинство склоняются к тому, что Иран выпустит по Израилю несколько десятков баллистических ракет.

Спутники на текущий момент зафиксировали развертывание не менее 20 ракетных комплексов по всей территории Ирана. 

В Тель-Авиве уже отреагировали на анонс и в экстренном порядке принимают ряд контрмер. В частности, разворачиваются дополнительные средства ПВО и ПРО.

«Иран ранее уже показал свое решительность по отношению к США, посему в атаке на территорию Израиля сомневаться не приходится, открытым остается только вопрос об эффективности этих действий», - цитирует Avia.pro слова специалиста, имя которого не называет.

Впрочем, с перехватом именно баллистических ракет в Тель-Авиве ранее еще не сталкивались.

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