Reuters: хакеры из КНДР провели атаку против британско-шведской компании AstraZeneca

Вчера, 23:39

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Reuters: хакеры из КНДР провели атаку против британско-шведской компании AstraZeneca

Reuters: хакеры из КНДР провели кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca.

Сегодня западная пресса полна сообщений о компании AstraZeneca, специализирующейся в настоящее время на разработках противокоронавирусных вакцин. Отмечается, что компанию атаковали хакеры, скорее всего, - специалисты из Северной Кореи. Никаких официальных сообщений и заявлений пока ни у кого нет. Об этом сообщает, в частности, агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Источники сообщают, что через портал LinkedIn и мессенджер WhatsApp сотрудников AstraZeneca приглашали якобы представители других компаний на работу. Однако цифровые документы об условиях потенциальной работы, которые рассылались потенциальным претендентам, скрывали вредоносный вирус. Он-то и взломал компьютеры сотрудников AstraZeneca. По словам прессы, полученную информацию опубликовали в общедоступных ресурсах.

Однако, по информации некоторых источников, по какой-то причине хакеры не достигли желаемого результата и не узнали нужных сведений о вакцине. 

Американцы склоны подозревать в хакерском взломе китайцев - уж очень методы работы сегодняшних взломщиков напоминают работу китайских коллег. Однако в администрации США также заявили и о российском следе: некоторые аккаунты, что использовались во взломе систем AstraZeneca, были зарегистрированы на российских адресах электронной почты. Вполне вероятно, что это было сделано лишь для отвода глаз, чтобы запутать следствие.

Власти КНДР и AstraZeneca пока не комментировали данную информацию.

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