В Сети появилось фото последствий попадания турецкой ракеты в ЗРК «Оса»

В Ереване ранее уже позволяли себе называть ЗРК «Оса» одним из самых бесполезных в мире средств ПВО.

Сегодня, 27 сентября, в Сети растиражировали фотографии зенитно-ракетного комплекса «Оса» после попадания в него турецкой ракеты MAM-L во время последней карабахской войны.

Эксперты считают, что боеприпас, производимый компанией Rocketsan, был выпущен ударным беспилотным летательным аппаратом, который очень активно во время боевых действий применяли войска Азербайджана. И ракета успешно поразила ЗРК «Оса», хотя все должно было бы быть с точностью до наоборот. Возможности этого зенитно-ракетного комплекса позволяют ему выявлять и уничтожать БПЛА.

Издание АвиаПро сообщает, что «Оса» в передней ее части была мало повреждена. Большая часть разрушений пришлась на заднюю часть. Армянские военные, которые были внутри, погибли.

Ранее в Ереване признали покупку таких средств ПВО большой ошибкой. В Армении полагают, что вместо одной такой ЗРК стоило бы закупить 20 китайских беспилотников. Они бы обошлись в такую же цену, но были бы более эффективными на войне.