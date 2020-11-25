Норвежский военный корабль несколько раз вторгся в российские воды

Военные журналисты сообщили о неоднократном незаконном пересечении российской акватории норвежским военным кораблем. По информации Телеграм-сообщества «Оперативная линия», корабль ВМС Норвегии несколько раз без разрешения вошёл в российские воды, передает «Avia.pro».

Согласно источнику, Норвежское военное судно неоднократно нарушало воды исключительно экономической зоны России — Северного морского пути. Несмотря на то, что незаконное пересечение было многократным, хотя и кратковременным, российская сторона не смогла обеспечить защиту собственных интересов.

«24 ноября в порту Лонгъир, Норвегия, завершилась начавшаяся ещё 15 октября одиссея норвежского патрульного корабля KV Svalbard по трассам трансполярного морского пути, на котором данный пароход не раз посещал акваторию Северного морского пути России и даже делал на нём минимум одну подозрительную остановку у острова Большевик архипелага Северная Земля. Причины такого вмешательства со стороны Норвегии ещё предстоит оценить профильным специалистам», - говорится в сообщении Телеграм-канала.

«Не исключено, что такая активность норвежского корабля может и вовсе говорить о шпионаже или же о расстановке оборудования для слежения за российскими подводными лодками», - заявил один из экспертов.

Официальных комментариев инцидента со стороны российского оборонного ведомства пока не поступало.