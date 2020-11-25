Военные РФ уничтожили за сутки 87 взрывоопасных предметов в Карабахе

Сегодня, 09:59

Анна Лисова

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Военные РФ уничтожили за сутки 87 взрывоопасных предметов в Карабахе

В Нагорном Карабахе российские саперы продолжают поиск и уничтожение взрывоопасных предметов.

Как сообщает Минобороны, за прошедшие сутки ими было обнаружено и уничтожено 87 взрывоопасных предметов. Разминирование российские военные проводят в защитных костюмах, используя современные миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М.

Всего же с начала миротворческой миссии на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики инженерные подразделения разминировали около 3 километров дорог и свыше 2 гектаров местности. Обнаруженные взрывоопасные предметы для уничтожения вывозились на специально оборудованный полигон. Те боеприпасы, которые нельзя было транспортировать на полигон, ликвидировались на месте. За это время было обезврежено 144 взрывоопасных предмета.

Минобороны РФ отмечает, что разминирование велось, в том числе, на южной окраине Степанакерта.

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