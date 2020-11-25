Армяне сообщают о захвате азербайджанцами золотого месторождения

Армянское издание Аysor.am сообщило о захвате войсками Азербайджана золоторудного месторождения Сотк, ссылаясь на информацию депутата Шаке Исаяна и главу деревни Акоба Аветяна.

«С нашей стороны 9-10 человек, а азербайджанцев – несколько десятков... Они прочертили границу и перешли нашу государственную границу. Отказываются говорить с нами, заявляют, что будут говорить только с русскими», - рассказал изданию архимандрит Закария Багумян.

Между тем в Минобороны появившуюся информацию о том, что азербайджанцы сломали ворота в Кельбаджарском районе (он входит в число тех, которые, в соответствии с соглашением переходят под контроль Баку), разделявшие стороны, опровергают. Но в Сети начало быстро шириться видео, где будто бы это было запечатлено.

Золотое месторождение находится в десяти километрах от Сотка. Оно считается самым крупным в Армении - его запасы оцениваются примерно в 120 тонн. Разработкой месторождения и золотодобычей занимается компания с российским участием GeoProMining, сообщает «Московский комсомолец».