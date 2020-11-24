В Армении отказались от российских систем РЭБ из-за их неэффективности против дронов

Правительство Армении демонстративно отказалось приобретать комплексы РЭБ у России, так как те продемонстрировали свою неэффективность в войне на территории Карабаха. Об этом сообщает «Avia.pro».

Как стало известно, власти Еревана уже подписали договор на поставку средств радиоэлектронной борьбы с Германией, тем самым отказавшись от российских комплексов. Все дело в том, что абсолютно все средства РЭБ, находившиеся на вооружении ВС Армении, проявили свою неэффективность против беспилотников Азербайджана. Более того, БПЛА врага уничтожили часть этих комплексов.

У какой именно немецкой компании Армения теперь намерена приобрести комплексы – пока неизвестно. Однако понятно то, что Ереван намерен постепенно отказаться от вооружения России, переходя к технике западных стран.

«По итогам войны в Карабахе стоит отметить, что провал Армении обусловлен не только плохой подготовкой военнослужащих, но и применением малоэффективного вооружения. У Еревана была возможность приобрести российские комплексы «Красуха», которые полностью отключили бы связь с беспилотниками в радиусе нескольких сотен километров, однако этого они не сделали», - утверждает специалист.