Дорогостоящие турецкие БПЛА проиграли в Нагорном Карабахе старым советским ЗРК

Несмотря на то, что в ходе военных действий в Нагорном Карабахе звучали не раз сообщения об успехах турецких беспилотников Bayraktar TB2, они не доказали свою эффективность.

К таким выводам пришел Комиссар Яррик, передает ФАН .

На вооружении азербайджанской армии турецкие Bayraktar TB2 появились сравнительно недавно. Тем не менее, в военных действиях они применялись достаточно часто. Против них силам непризнанной Нагорно-Карабахской республики были выставлены далеко не современные зенитные установки, которые, как оказалось, довольно успешно могут сбивать турецкие дроны.

Комиссар Яррик отмечает, что главная проблема турецких Bayraktar TB2 в их громоздкости. Они имеют размах крыльев в 12 метров, а длина корпуса достигает 6,5 метра. Цена одного такого дрона около 5 млн рублей, что довольно высоко для беспилотников такого типа.

Стоит отметить, что Турция продает Bayraktar TB2 минимум по 6 единиц. К ним необходимо покупать дополнительное оборудование, в том числе пульты управления и боеприпасы, что повышает расходы. Для Bayraktar TB2 были созданы управляемые боеприпасы MAM-L и MAM-C, которые наводятся по лазерному лучу.

Как сообщал Ереван, во время конфликта в Нагорном Карабахе были уничтожены 10 Bayraktar TB2. То есть, финансовые потери Баку достигли минимум 50 млн долларов.