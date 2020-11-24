Дорогостоящие турецкие БПЛА проиграли в Нагорном Карабахе старым советским ЗРК

Сегодня, 15:04

Анна Лисова

0

Image 16+
Дорогостоящие турецкие БПЛА проиграли в Нагорном Карабахе старым советским ЗРК
Bayraktar TB2

Несмотря на то, что в ходе военных действий в Нагорном Карабахе звучали не раз сообщения об успехах турецких беспилотников Bayraktar TB2, они не доказали свою эффективность.

К таким выводам пришел Комиссар Яррик, передает ФАН.

На вооружении азербайджанской армии турецкие Bayraktar TB2 появились сравнительно недавно. Тем не менее, в военных действиях они применялись достаточно часто. Против них силам непризнанной Нагорно-Карабахской республики были выставлены далеко не современные зенитные установки, которые, как оказалось, довольно успешно могут сбивать турецкие дроны.  

Комиссар Яррик отмечает, что главная проблема турецких Bayraktar TB2 в их громоздкости. Они имеют размах крыльев в 12 метров, а длина корпуса достигает 6,5 метра. Цена одного такого дрона около 5 млн рублей, что довольно высоко для беспилотников такого типа.

Стоит отметить, что Турция продает Bayraktar TB2 минимум по 6 единиц. К ним необходимо покупать дополнительное оборудование, в том числе пульты управления и боеприпасы, что повышает расходы. Для Bayraktar TB2 были созданы управляемые боеприпасы MAM-L и MAM-C, которые наводятся по лазерному лучу.

Как сообщал Ереван, во время конфликта в Нагорном Карабахе были уничтожены 10 Bayraktar TB2. То есть, финансовые потери Баку достигли минимум 50 млн долларов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Армении отказались от российских систем РЭБ из-за их неэффективности против дронов

Сегодня, 19:59

Дорогостоящие турецкие БПЛА проиграли в Нагорном Карабахе старым советским ЗРК

Сегодня, 15:04

Евросоюз начал предварительное обсуждение российской вакцины «Спутник V»

Вчера, 19:39

Индия предложила РФ провести совместные морские учения на Балтике

Вчера, 18:44

Армия Израиля нанесла авиаудар по окрестностям Дамаска

Вчера, 17:29

Истребитель F-15 ВВС США разбился в попытке перехватить российский самолет

Вчера, 12:34

Израиль в ходе одной атаки уничтожил 51-й полк ПВО Сирии, оснащенный «Панцирями-С1»

24-11-2020, 20:04

Первая авиакомпания заявила, что будет возить только привитых от коронавируса COVID-19 туристов

24-11-2020, 17:54

Вошедший в территориальные воды РФ эсминец США зашел за линию границы

24-11-2020, 17:14

Украинские военные оказались окружены в одном из районов Карабаха

24-11-2020, 12:19

Defense One сообщило о «ловушке» НАТО для РФ в Эстонии

23-11-2020, 23:44

В Китае рассказали о реакции России на провокации США у ее берегов

23-11-2020, 22:54

Девять австралийских солдат покончили с собой после публикаций об убийствах в Африке

23-11-2020, 12:19

Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

23-11-2020, 10:19

В Израиле пригрозили российским военным в Сирии за поддержку Асада

23-11-2020, 10:09

В Сети появилось видео неудачной погрузки танка ЦАХАЛ

23-11-2020, 09:09

Базы ВМФ России до 2030 года появятся на Кубе и во Вьетнаме

23-11-2020, 08:59

В США свадьба закончилась вспышкой коронавируса и смертью семерых человек

22-11-2020, 23:09

Американский генерал опасается блицкрига России на Украине

22-11-2020, 13:44

Удары азербайджанских Ми-35 по позициям армянской армии попали на видео

22-11-2020, 09:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров