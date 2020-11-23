Индия предложила РФ провести совместные морские учения на Балтике

Пресс-служба Балтийского флота сообщила о том, что Индия предлагает России провести на Балтике совместные учения.

Предложение Индии о совместных учениях прозвучало от военно-морского атташе при посольстве Индии в России коммодора Маниша Чадха на встрече с командующим Балтийского флота Александром Носатовым. Также Индия хотела бы поучаствовать в праздновании Дня ВМФ России, передает РИА Новости .

Носатов отметил положительно уровень подготовки индийских моряков, который они продемонстрировали в декабре минувшего года во время учений «Индра-2019» в Индийском море. Цель этих учений была отработка тактики противодействия пиратам.

Стоит отметить, что в России идет строительство двух кораблей для ВМС Индии – это фрегаты «Тушил» и «Тамала». Наблюдение за процессом осуществляется под руководством капитана 1 ранга Самиира Мохана Шарму.