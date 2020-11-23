Евросоюз начал предварительное обсуждение российской вакцины «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕАЛС) начало предварительное обсуждение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с компанией-производителем. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщило агентство ТАСС.

«ЕАЛС пока не получало запрос на сертификацию российской вакцины от COVID-19. Но в агентство обратилась компания - производитель вакцины, они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины», - сообщил Стефан де Кеерсмакер, официальный представитель Еврокомиссии.

Собеседник агентства добавил, что ЕМА непременно даст свои рекомендации, они будут предоставлены на официальном портале организации.

Накануне СМИ со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева сообщили, что 22 октября РФПИ была подана заявка на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией. Также он допустил возможность ее производства на территории Германии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в минувший вторник была вынуждена признать, впервые за все время, что окромя уже заключенных контрактов по предзаказу вакцин с шестью западными фармакологическими компаниями ЕК сейчас в переговорном процессе с седьмой компанией. При этом она не уточняла, о какой конкретно компании идет речь.