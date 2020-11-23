Истребитель F-15 ВВС США разбился в попытке перехватить российский самолет

Американский истребитель F-15 разбился, пытаясь перехватить российский самолёт. Отмечается что причиной такого крушения 15 июня 2020 года стал неудачный маневр пилота, о чем сделала вывод комиссия, расследовавшая этот инцидент в акватории Северного моря, информирует «Военное обозрение».

По официальному сообщению Пентагона, долгое время эксперты не могли определить причины падения самолёта, который взлетел с аэродрома британской авиабазы Лейкенхит для выполнения планового полёта. Спустя 5 месяцев после факта крушения специальная комиссия военного ведомства США предоставила доклад, в котором обозначила, что причиной падения истребителя стала ошибка пилота. Сообщается, что 15 июня в кабине самолета находился 27-летний старший лейтенант ВВС США Кеннет Аллен, чье внимание было полностью сконцентрировано на перехвате самолёта условного противника.

«Осуществление маневра сильно увлекло пилота, и в критический момент он не смог выполнить визуального определения своего положения, столкнувшись ещё и с плохими метеоусловиями. Из-за сильной облачности над Северным морем офицер Аллен не смог определить, где находится горизонт и не почувствовал того, что самолёт начинает резко уходить вниз», - отметила комиссия.

Сообщается, что самолёт упал с высоты примерно 3.6 километров, когда пилот потерял управление после выпуска имитационной ракеты по условному российскому самолету. Истребитель столкнулся с водой на скорости более 1000 км/ч.

«Эта авария в очередной раз доказывает о рисках, с которыми сталкиваются наши летчики. Лейтенант Аллен был выдающимся офицером, внесшим огромный вклад в общее дело нашей большой команды. Никакие слова не могут компенсировать эту потерю», - прокомментировал Генерал ВВС США Джеффри Харриган.