Израиль в ходе одной атаки уничтожил 51-й полк ПВО Сирии, оснащенный «Панцирями-С1», сообщило на днях информационное агентство Sina.

В публикации говорится, что в ходе налета Тель-Авиву с воздуха удалось ликвидировать многих сирийских военных, в том числе высокопоставленных офицеров - капитана и майора правительственной армии САР. Удар, во время которого якобы был уничтожен целый 51-ый полк ПВО Сирии, был нанесен 19 ноября по району города Абу-Кемаль на границе Сирии и Ирака. «ПанцирьС1» якобы были совершенно бесполезными. Обнаружить израильские самолеты было лишь под силу иранскому комплексу «BAVAR-373».

В Израиле подтвердили, что территория САР была атакована авиацией, при этом целью были иранская бригада Аль-Кудс и войска Ашада.

В то же время военные источники в Сирии появившуюся в китайской прессе информацию об уничтожении целого полка ПВО в результате массированного авиаудара опровергают и называют ее недостоверной.

Как пишет «Военное обозрение», полк существует и сейчас и продолжает нести боевое дежурство. В то же время нет причин сомневаться в том, что зарубежная авиация наносила удары по инфраструктуре в районе Абу-Кемаля.