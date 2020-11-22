Украинские военные оказались окружены в одном из районов Карабаха

В боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана участвовали украинские военные.

Они были окружены за несколько дней до того, как объявили перемирие, передает Аvia.pro . Произошло это на участке фронта, где азербайджанские войска начали отступать. Войска армии Арцаха предполагали взять этот район под свой контроль в течение ближайших нескольких суток. И, по сути, оглашение трехстороннего меморандума о деэскалации спасло украинских военных от плена.

Как сообщил источник, в Карабахе украинские военные прикрывали боевую авиацию Азербайджана во время удара по позициям противника.

Ранее в российских СМИ мелькала информация о присутствии на территории Карабаха около двух десятков украинских военных. Они управляли средствами ПВО и РЭБ, которые, к слову, серьезно повлияли на исход карабахского конфликта. Источник сообщает о том, что украинских военнослужащих доставит в Киев 30 ноября спецборт.

«Телеграм»-канал российского информационного издания «Инфотека24» уточняет, что ранее украинские военные присутствовали в качестве наблюдателей в августе на военных учениях Азербайджана и Турции. Позднее они отправились в Нагорный Карабах. Среди украинцев, которые находились в Нагорном Карабахе во время военных действий, были военные специалисты ГУР, ПВО и РЭБ.