Украинские военные оказались окружены в одном из районов Карабаха

Сегодня, 12:19

Анна Лисова

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Украинские военные оказались окружены в одном из районов Карабаха

В боях в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана участвовали украинские военные.

Они были окружены за несколько дней до того, как объявили перемирие, передает Аvia.pro. Произошло это на участке фронта, где азербайджанские войска начали отступать. Войска армии Арцаха предполагали взять этот район под свой контроль в течение ближайших нескольких суток. И, по сути, оглашение трехстороннего меморандума о деэскалации спасло украинских военных от плена.

Как сообщил источник, в Карабахе украинские военные прикрывали боевую авиацию Азербайджана во время удара по позициям противника.

Ранее в российских СМИ мелькала информация о присутствии на территории Карабаха около двух десятков украинских военных. Они управляли средствами ПВО и РЭБ, которые, к слову, серьезно повлияли на исход карабахского конфликта. Источник сообщает о том, что украинских военнослужащих доставит в Киев 30 ноября спецборт.

«Телеграм»-канал российского информационного издания «Инфотека24» уточняет, что ранее украинские военные присутствовали в качестве наблюдателей в августе на военных учениях Азербайджана и Турции. Позднее они отправились в Нагорный Карабах. Среди украинцев, которые находились в Нагорном Карабахе во время военных действий, были военные специалисты ГУР, ПВО и РЭБ.

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