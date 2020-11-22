Вошедший в территориальные воды РФ эсминец США зашел за линию границы

Сегодня, 17:14

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Вошедший в территориальные воды РФ эсминец США зашел за линию границы

Минобороны России сообщило о незаконном пересечении границы РФ американским эсминцем «Джон Маккейн».  Для того, чтобы вернуть американский корабль на нейтральную территорию, большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» пришлось угрожать тараном эсминцу ВМФ США.

Инцидент произошел в акватории Японского моря в 06:17 по мск. Нарушивший границу эсминец, который до этого пребывал на нейтральной территории уже несколько дней, вторгся в территориальные воды РФ на два километра.

«Адмирал Виноградов» сигнализировал нарушителю о недопустимости такого пересечения границы, и сообщил, что вынужден будет в случае неповиновения идти на таран. После такого сообщения американский эсминец «Джон Маккейн» сразу вышел в нейтральные воды, и больше не предпринимал попыток незаконных манёвров. Сообщается, что корабль «Адмирал Виноградов» продолжает выполнять необходимые задачи в близости от американского боевого корабля, и в тот же район был направлен корвет ТОФ «Совершенный».

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