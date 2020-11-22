Defense One сообщило о «ловушке» НАТО для РФ в Эстонии

Авторы американского издания «Defense One» рассказали об эксперименте НАТО с тактикой обмана, который проводится в Эстонии. Эксперты утверждают, что новая стратегия будет способна навести российских хакеров на ложный след. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Авторы американского издания утверждают, что новая «наживка» НАТО поймает на крючок хакеров России.

«Представьте ситуацию: российский киберофицер пытается проникнуть в секретную суть НАТО. Он устанавливает данные, которые пытается раскрыть и начинает поиски конфиденциальной информации для эксфильтрации. В случае, если хакер отправит своей цели фишинговое письмо, он уже будет на крючке», - объяснили эксперты.

По словам автором, впоследствии хакер понимает, что информация, которую он раздобыл незаконным путем, абсолютно бесполезна.

«В попытках незаконно добыть информацию, киберофицер раскрывает свои методы захвата. И потому он становится своего рода наживкой, ведь он сам того не зная выдал всю информацию о себе, пытаясь выудить информацию противника», - заключают эксперты.

Представители американского журнала добавили, что испытания нового метода проводились НАТО в Эстонии в ноябре 2020 года, где имитировались методы гибридной войны с Россией.