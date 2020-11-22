Defense One сообщило о «ловушке» НАТО для РФ в Эстонии

Вчера, 23:44

0

Image 16+
Defense One сообщило о «ловушке» НАТО для РФ в Эстонии

Авторы американского издания «Defense One» рассказали об эксперименте НАТО с тактикой обмана, который проводится в Эстонии. Эксперты утверждают, что новая стратегия будет способна навести российских хакеров на ложный след. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Авторы американского издания утверждают, что новая «наживка» НАТО поймает на крючок хакеров России.

«Представьте ситуацию: российский киберофицер пытается проникнуть в секретную суть НАТО. Он устанавливает данные, которые пытается раскрыть и начинает поиски конфиденциальной информации для эксфильтрации. В случае, если хакер отправит своей цели фишинговое письмо, он уже будет на крючке», - объяснили эксперты.

По словам автором, впоследствии хакер понимает, что информация, которую он раздобыл незаконным путем, абсолютно бесполезна.

«В попытках незаконно добыть информацию, киберофицер раскрывает свои методы захвата. И потому он становится своего рода наживкой, ведь он сам того не зная выдал всю информацию о себе, пытаясь выудить информацию противника», - заключают эксперты.

Представители американского журнала добавили, что испытания нового метода проводились НАТО в Эстонии в ноябре 2020 года, где имитировались методы гибридной войны с Россией.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Defense One сообщило о «ловушке» НАТО для РФ в Эстонии

Вчера, 23:44

В Китае рассказали о реакции России на провокации США у ее берегов

Вчера, 22:54

Девять австралийских солдат покончили с собой после публикаций об убийствах в Африке

Вчера, 12:19

Политолог Сатановский: Россия в Карабахе заставила Украину «остолбенеть»

Вчера, 10:19

В Израиле пригрозили российским военным в Сирии за поддержку Асада

Вчера, 10:09

В Сети появилось видео неудачной погрузки танка ЦАХАЛ

Вчера, 09:09

Базы ВМФ России до 2030 года появятся на Кубе и во Вьетнаме

Вчера, 08:59

В США свадьба закончилась вспышкой коронавируса и смертью семерых человек

22-11-2020, 23:09

Американский генерал опасается блицкрига России на Украине

22-11-2020, 13:44

Удары азербайджанских Ми-35 по позициям армянской армии попали на видео

22-11-2020, 09:59

США шпионили за датским правительством во время переговоров о покупке истребителей F-35

21-11-2020, 21:49

Белоруссия ограничила ввоз птицы из России и ряда других стран в связи с птичьим гриппом

21-11-2020, 19:39

В Карабах прибыл первый гуманитарный конвой МЧС

21-11-2020, 14:54

Названа стоимость истребителей Су-30СМ для ВВС Армении

21-11-2020, 10:09

Джерард Либаридян: Россия использовала войну в Карабахе для дальнейшего отделения Турции от НАТО

20-11-2020, 23:14

Sohu: США подставили важнейшую базу в Тихом океане под удар РФ

19-11-2020, 15:04

В Польше заявляют об угрозе распада Евросоюза

19-11-2020, 12:59

Свыше тысячи квартир с начала года купили азербайджанцы в Турции

19-11-2020, 11:24

Sohu: Эрдоган проигнорировал просьбу РФ не вводить турецкие войска в регион

19-11-2020, 09:39

Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

18-11-2020, 15:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров