В Китае рассказали о реакции России на провокации США у ее берегов

Вчера, 22:54

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В Китае рассказали о реакции России на провокации США у ее берегов

Китайское издание Sohu сообщает, что военно-морским силам США могут грозить серьезные последствия из-за провокаций неподалеку от берегов России. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Правительство США довольно часто пытается трактовать международные законы в свою пользу. С одной стороны, они заявляют о свободном судоходстве в водах других стран, а с другой – сами же создают неблагоприятные условия для передвижения международных суден. Специалисты считают, что такое поведения в сторону России может обернуться против Америки.

Американские военные корабли в последнее время довольно часто замечаются неподалеку от берегов России. Эти маневры ущемляют права и интересы РФ, потому она неоднократно озвучивала расположение красных линий, пересечение которых сыграет не в пользу США, так как за этим последуют ответные меры.

Толстым намеком Россия это показала, разместив у своих берегов множество современных вооружений. Сейчас там установлены ядерные торпеды и гиперзвуковые ракеты.

По мнению китайских аналитиков, РФ с легкостью может пустить на дно любой военный корабль, в том числе и авианосец.

Также эксперты отмечают, что наглые действия США раздражают не только Россию, потому довольно много стран поддерживает ее в таких мерах против Вашингтона.

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