Девять австралийских солдат покончили с собой после публикаций об убийствах в Африке

Сегодня, 12:19

Анна Лисова

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Девять австралийских солдат покончили с собой после публикаций об убийствах в Африке

На фоне публикации доклада о военных преступлениях, которые были совершены австралийскими солдатами в Афганистане, в Австралии совершили суицид 9 военнослужащих. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На минувшей неделе командующий вооруженных сил Австралии Ангус Кэмпбелл обнародовал доклад, в котором были озвучены доказательства 39 убийств, совершенных в Афганистане в период с 2005 по 2016 годы австралийскими военными. Речь идет не только об убитых военных, но и о мирных жителях. В докладе собраны показания более 400 свидетелей. Авторы доклада изучили более 20 тыс. документов и около 25 тыс. фотографий.

Ангус Кэмпбелл призвал правительство выплатить компенсацию семьям жертв. Он также заявил о необходимости провести уголовное расследование еще по 36 инцидентам, связанным с убийствами и случаями неоправданной жестокости.

После этого доклада 8 мужчин и 1 женщина, которые являются австралийскими военнослужащими, совершили самоубийства. Это самый высокий показатель количества самоубийств за столь небольшой промежуток времени, который был зафиксирован в Австралии. Стоит отметить, что пока нет доказательств, что совершившие самоубийство военные причастны к преступлениям, совершенным в Афганистане. Но это не исключается.

Консультант по психическому здоровью Нил Уоллас отметил, что стресс, спровоцированный реакцией общества на доклад, мог подтолкнуть к самоубийствам. Уоллас призвал всех не забывать о презумпции невиновности.

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