В Израиле пригрозили российским военным в Сирии за поддержку Асада

Израиль, угрожавший ранее Ирану и Сирии, переключил свое внимание на российских военных, которые пребывают на территории САР. Командование ЦАХАЛ настолько недовольно, что прибегло к откровенным угрозам.

В Израиле недовольны помощью, которую российские военные оказывают войскам Башара Асада в Сирии, а также Ирану. Поэтому Тель-Авив грозится прибегнуть к решительным действиям в случае, если Россия будет противодействовать операциям Израиля в регионе.

Командующий ЦАХАЛ пригрозил в одном из последних интервью, что Израиль больше не намерен терпеть режим Башара Асада.

«Это заявление не только направлено против Дамаска и Тегерана, но также продемонстрировало недовольство сильной поддержкой РФ правительства Асада», - пишет информационное издание «Сина».

Отмечается, что благодаря столь мощной поддержке Россия получила практически в бессрочное использование порт Тартус и авиабазу Хмеймим на территории провинции Латакия.

«Хотя российские ракеты ПВО все еще не отреагировали на удары израильской авиации 18 ноября, усомниться в том, что возвращение российских военно-морских сил и авиации в Средиземное море оказало стратегическое воздействие на геостратегическую картину Ближнего Востока, причин нет», - считают авторы.

В публикации также говорится, что в случае, если Израиль решится и дальше использовать Сирию, как полигон, действуя по принципу «обстрелял-убежал», наступая на стратегические интересы России, уже в обозримом будущем он может заплатить слишком высокую цену.

РФ при желании сможет сделать так, что израильские самолеты ни на сантиметр не смогут продвинуться не только в Сирии. В том же Ливане будут рады, если Москва предложит защитить воздушное пространство их страны от беспилотников и истребителей.