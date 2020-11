В Сети появилось видео неудачной погрузки танка ЦАХАЛ

Израильские военные опубликовали видео неудачной попытки погрузки на трейлер танка Merkava Mk3.

Танк Армии обороны Израиля выезжал на платформу, но по какой-то причине механик-водитель танка не только не притормозил, но и прибавил газу. В итоге заехал дальше, чем следовало, из-за чего начал соскальзывать с платформы. Танк вначале завернулся на бок, после чего перевернулся на башню, передает Life.ru .

К счастью, никто из присутствующих при погрузке танка в этом инциденте не пострадал. Представители ЦАЛАХ не дают комментариев по поводу произошедшего, но стало известно, что экипаж танка серьезных травм не получил. Механик-водитель с небольшими синяками доставлен в больницу в Иерусалиме, где медики какое-то время будут наблюдать за его состоянием.

По факту произошедшего будет проведено расследование. До окончания расследования командир дивизии отдал приказ полностью прекратить эксплуатацию всех бронированных машин. По предварительной информации, механик-водитель заявил, что танк начал разгоняться из-за застопоренной педали газа.

An #Israeli Merkava tank overturned at a base in the #Jordan Valley. No one was injured and the @IDF is investigating the incident#Israel #tank #merkava



