В США свадьба закончилась вспышкой коронавируса и смертью семерых человек

Вчера, 23:09

Ольга Громова

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В США свадьба закончилась вспышкой коронавируса и смертью семерых человек

Беспечность молодоженов и гостей на свадьбе в США привела к смерти семерых человек. Заболели все присутствующие на торжестве.

Свадьба, закончившаяся массовым заражением коронавирусом, состоялась в штате Мэн. Гуляли в маленьком городке, население которого всего 4500 тысяч человек. До этого там не было ни одного случая коронавируса.

Но вскоре после свадьбы - через пять дней - произошла вспышка. Заразились коронавирусом люди, которые были на свадьбе. 

Коронавирус у себя первыми заподозрили два гостя - через пять дней после свадьбы у них повысилась температура, появилась боль в горле и сухой кашель. Похожие симптомы через сутки у себя выявили еще два гостя.

После этого медики приняли решение протестировать всех приглашенных, а также жениха и невесту. В результате все тесты оказались положительными.

В общей сложности заразились 177 человек, в том числе работники ресторана. Позже семь из зараженных умерли.

Проверка показала, что мероприятие проходило с явными нарушениями. Гости пришли без масок, не поддерживались социального дистанциирования. К тому же, количество гостей превышало допустимое.

После вспышки на свадьбе инфекция начала активно распространяться по региону, в том числе в тюрьмах и домах престарелых.


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