Американский генерал опасается блицкрига России на Украине

Сегодня, 13:44

Ольга Громова

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Американский генерал опасается блицкрига России на Украине

В США описали возможные угрозы, которым могут подвергнуться соседние с Россией страны.

Пожелавший остаться под анонимом генерал армии США в беседе с изданием Breaking Defense допустил, что Россия попытается совершить блицкриг в Армении и Украине - в Донбассе. Военный считает, что Москва может провернуть операцию, схожую с той, которую фашистская Германия провернула в 1939 году в Польше и которая предшествовала падению Франции.

Генерал отметил, что сейчас для успешного ведения боя и военных действий важны не только технологии, но и тактика. Немцы смогли очень быстро продвинуться вперед в Европе не потому, что у них были танки и арторудия - они были у всех на тот момент, сказался «новый способ комбинирования технологий».

"Возможно, такие страны, как РФ или Азербайджан, в основном вооружены оружием времён холодной войны, но дополнены новейшими беспилотными системами, которые делают все вооружения более эффективными", - отмечает издание.

Утверждается, что этот метод уже использовался Баку в НКР, а Москва применяла беспилотники для обнаружения украинских целей с целью ведения быстрого и разрушительного артиллерийского огня.

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