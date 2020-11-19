В Карабах прибыл первый гуманитарный конвой МЧС

В Нагорный Карабах приехала первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, передает РИА Новости со ссылкой на оперативную группу ведомства.

В составе первого российского гуманитарного конвоя - 5 КамАЗов. Эти большегрузы доставили в НКР 45 тонн стройматериалов, которые позволят очень быстро приступить к выполнению работ по восстановлению территории.

Ранее стало известно, что МЧС РФ намерен отправить в Карабах две колонны с гуманитарной помощью. В общей сложности ведомство запланировало переправить 345 тонн грузов.

Между тем специалисты МЧС продолжают осматривать здания в Степанакерте и еще ряде населенных пунктов Карабаха, в том числе в Мартакерте, Мартуни, Аскеране и других городах. В общей сложности было обследовано 43 населенных пункта. В них выявлено свыше 2,5 тысяч строений, которые были повреждены во время боевых действий. 280 зданий уничтожены полностью.

Напомним: в Нагорном Карабахе бои были возобновлены 27 сентября этого года, а стихли только 10 ноября - после того, как было подписано трехстороннее соглашение о перемирии. Стороны конфликта договорились остаться на занятых позициях.

При этом соглашением Армения обязалась вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения размещаются российские миротворцы.