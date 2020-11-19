В Карабах прибыл первый гуманитарный конвой МЧС

Сегодня, 14:54

Ольга Громова

0

Image 16+
В Карабах прибыл первый гуманитарный конвой МЧС

В Нагорный Карабах приехала первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, передает РИА Новости со ссылкой на оперативную группу ведомства.

В составе первого российского гуманитарного конвоя - 5 КамАЗов. Эти большегрузы доставили в НКР 45 тонн стройматериалов, которые позволят очень быстро приступить к выполнению работ по восстановлению территории.

Ранее стало известно, что МЧС РФ намерен отправить в Карабах две колонны с гуманитарной помощью. В общей сложности ведомство запланировало переправить 345 тонн грузов.

Между тем специалисты МЧС продолжают осматривать здания в Степанакерте и еще ряде населенных пунктов Карабаха, в том числе в Мартакерте, Мартуни, Аскеране и других городах. В общей сложности было обследовано 43 населенных пункта. В них выявлено свыше 2,5 тысяч строений, которые были повреждены во время боевых действий. 280 зданий уничтожены полностью.

Напомним: в Нагорном Карабахе бои были возобновлены 27 сентября этого года, а стихли только 10 ноября - после того, как было подписано трехстороннее соглашение о перемирии. Стороны конфликта договорились остаться на занятых позициях.

При этом соглашением Армения обязалась вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения размещаются российские миротворцы.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Карабах прибыл первый гуманитарный конвой МЧС

Сегодня, 14:54

Названа стоимость истребителей Су-30СМ для ВВС Армении

Сегодня, 10:09

Джерард Либаридян: Россия использовала войну в Карабахе для дальнейшего отделения Турции от НАТО

Вчера, 23:14

Sohu: США подставили важнейшую базу в Тихом океане под удар РФ

19-11-2020, 15:04

В Польше заявляют об угрозе распада Евросоюза

19-11-2020, 12:59

Свыше тысячи квартир с начала года купили азербайджанцы в Турции

19-11-2020, 11:24

Sohu: Эрдоган проигнорировал просьбу РФ не вводить турецкие войска в регион

19-11-2020, 09:39

Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

18-11-2020, 15:09

Сотрудница McDonald’s рассказала о способе бесплатно поесть в фастфуде

18-11-2020, 14:24

Эксперт объяснил, почему армяне так и не использовали российские истребители

17-11-2020, 23:09

Переболевший коронавирусом COVID-19 рассказал о неожиданных опасностях потери обоняния

17-11-2020, 12:39

Британский AH-64 Apache по ошибке расстрелял группу британских военнослужащих

17-11-2020, 11:24

Axios: Трамп хочет принять новые жесткие меры против Китая

17-11-2020, 10:19

В Нагорном Карабахе совершено нападение на миротворцев из России

17-11-2020, 09:24

Канадский публицист: В операции Азербайджана против Карабаха участвовали 600 турецких офицеров

16-11-2020, 12:14

Перечислено использованное Азербайджаном в Нагорном Карабахе турецкое оружие

15-11-2020, 22:19

Под Калининградом разместили новый комплекс помех

15-11-2020, 18:39

На въезде в Шушу установили пост ВС Азербайджана и развернули флаг Турции

15-11-2020, 18:34

Танки Азербайджана остановились по дороге на Ереван

15-11-2020, 14:44

Армения и Азербайджан обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе

14-11-2020, 16:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров