Джерард Либаридян: Россия использовала войну в Карабахе для дальнейшего отделения Турции от НАТО

Россия использовала боевые действия в Нагорном Карабахе в своих целях - попыталась еще больше отделить и отдалить Турцию от НАТО. В этом убежден бывший дипломат Джерард Либаридян, пишут «Аргументы недели».

По его словам, так уж исторически сложилось, что Россия стремится всегда быть посредником в конфликтах между Арменией и Азербайджаном. И с точки зрения дипломатии это правильный ход.

По мнению Либаридяна, согласие Москвы на военные действия Баку укрепило ее отношения как с Азербайджаном, так и с Турцией.

Страны Запада в карабахской войне держались в стороне и особой роли не играли, отмечает эксперт. В этой связи Москва осознала, что у нее появился шанс улучшить отношения с Баку, а через него и с Анкарой.

Фактически Росси использовала закавказский конфликт для дальнейшего отделения Турции от НАТО, полагает дипломат.

Напомним: после того, как Анкара объявила о том, что поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте, экс-кандидат на пост президента США и член Палаты представителей Тулси Габбард призвала исключить Турцию из НАТО за то, что она «поддерживает военную агрессию Баку».