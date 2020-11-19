Названа стоимость истребителей Су-30СМ для ВВС Армении

Сегодня, 10:09

0

Image 16+
Названа стоимость истребителей Су-30СМ для ВВС Армении
Истребители СУ-30СМ

Журналисты подсчитали, во сколько обошлись Армении истребители СУ-30СМ, которые в ходе противостояния за Нагорный Карабах даже ни разу не были использованы. По примерным подсчетам экспертов, бюджет Армении «похудел» примерно на 120 миллионов долларов, за которые были куплены бесполезные истребители сообщает «Avia.Pro».

Отмечается, что такое приобретение проделало серьезную «дыру» в госбюджете страны. Согласно данным российских и иностранных СМИ, примерно 120 миллионов долларов потребовалось правительству, чтобы закупить эти тяжёлые мощные истребители, которые даже ни разу не были подняты в воздух, не говоря уже о том, чтобы поразить цель противника.

«Большой ошибкой было приобретать Су-30СМ, на закупку которых было выделено 120 млн долларов. Во-вторых, вместо траты колоссальных средств на Су-30СМ нужно было закупить на 100 млн долларов арсенал беспилотников различного функционала, предпочтительно китайского производства», - заявили эксперты. 

При этом журналисты обратили внимание на тот факт, что Армении приобретение Су-30СМ обошлось все же дешевле, чем Белоруссии — в Минске закупали такую же технику по цене в 50 миллионов долларов за единицу.

Несмотря на окончание вооруженного сопротивления в карабахской зоне, правительство Армении пока не предоставило комментариев на счет того, почему ни один из приобретенных истребителей Су-30СМ не был эксплуатирован в ходе противостояния. По мнению журналистов, если бы Армения применила такую имеющуюся в арсенале технику, возможный исход войны за Нагорный Карабах обернулся совсем другой стороной.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Названа стоимость истребителей Су-30СМ для ВВС Армении

Сегодня, 10:09

Джерард Либаридян: Россия использовала войну в Карабахе для дальнейшего отделения Турции от НАТО

Вчера, 23:14

Sohu: США подставили важнейшую базу в Тихом океане под удар РФ

19-11-2020, 15:04

В Польше заявляют об угрозе распада Евросоюза

19-11-2020, 12:59

Свыше тысячи квартир с начала года купили азербайджанцы в Турции

19-11-2020, 11:24

Sohu: Эрдоган проигнорировал просьбу РФ не вводить турецкие войска в регион

19-11-2020, 09:39

Грузия призвала США усилить присутствие в регионе

18-11-2020, 15:09

Сотрудница McDonald’s рассказала о способе бесплатно поесть в фастфуде

18-11-2020, 14:24

Эксперт объяснил, почему армяне так и не использовали российские истребители

17-11-2020, 23:09

Переболевший коронавирусом COVID-19 рассказал о неожиданных опасностях потери обоняния

17-11-2020, 12:39

Британский AH-64 Apache по ошибке расстрелял группу британских военнослужащих

17-11-2020, 11:24

Axios: Трамп хочет принять новые жесткие меры против Китая

17-11-2020, 10:19

В Нагорном Карабахе совершено нападение на миротворцев из России

17-11-2020, 09:24

Канадский публицист: В операции Азербайджана против Карабаха участвовали 600 турецких офицеров

16-11-2020, 12:14

Перечислено использованное Азербайджаном в Нагорном Карабахе турецкое оружие

15-11-2020, 22:19

Под Калининградом разместили новый комплекс помех

15-11-2020, 18:39

На въезде в Шушу установили пост ВС Азербайджана и развернули флаг Турции

15-11-2020, 18:34

Танки Азербайджана остановились по дороге на Ереван

15-11-2020, 14:44

Армения и Азербайджан обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе

14-11-2020, 16:24

Украина приобрела у Чехии партию снятых с вооружения 152-мм САУ «Дана»

14-11-2020, 13:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров