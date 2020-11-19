Названа стоимость истребителей Су-30СМ для ВВС Армении

Журналисты подсчитали, во сколько обошлись Армении истребители СУ-30СМ, которые в ходе противостояния за Нагорный Карабах даже ни разу не были использованы. По примерным подсчетам экспертов, бюджет Армении «похудел» примерно на 120 миллионов долларов, за которые были куплены бесполезные истребители сообщает «Avia.Pro».

Отмечается, что такое приобретение проделало серьезную «дыру» в госбюджете страны. Согласно данным российских и иностранных СМИ, примерно 120 миллионов долларов потребовалось правительству, чтобы закупить эти тяжёлые мощные истребители, которые даже ни разу не были подняты в воздух, не говоря уже о том, чтобы поразить цель противника.

«Большой ошибкой было приобретать Су-30СМ, на закупку которых было выделено 120 млн долларов. Во-вторых, вместо траты колоссальных средств на Су-30СМ нужно было закупить на 100 млн долларов арсенал беспилотников различного функционала, предпочтительно китайского производства», - заявили эксперты.

При этом журналисты обратили внимание на тот факт, что Армении приобретение Су-30СМ обошлось все же дешевле, чем Белоруссии — в Минске закупали такую же технику по цене в 50 миллионов долларов за единицу.

Несмотря на окончание вооруженного сопротивления в карабахской зоне, правительство Армении пока не предоставило комментариев на счет того, почему ни один из приобретенных истребителей Су-30СМ не был эксплуатирован в ходе противостояния. По мнению журналистов, если бы Армения применила такую имеющуюся в арсенале технику, возможный исход войны за Нагорный Карабах обернулся совсем другой стороной.