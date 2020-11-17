Sohu: США подставили важнейшую базу в Тихом океане под удар РФ

Важнейший объект США в Тихом океане оказался уязвимым перед Россией, считают аналитики китайской платформы Sohu.

Вашингтон недавно превратил тихоокеанский остров Гуам в мощнейшую военную базу. Сделано это было с целью сдерживания в регионе стран Азии и России.

На острове располагаются два военных объекта - база ВВС Андерсен и база ВМФ Апра-Харбор. Они, по мнению авторов китайского портала, являются отличной мишенью для России.

Территория авиабазы Андерсен порядка 80 квадратных километров. На ней могут быть размещены свыше 120 истребителей, в том числе F-18, F-35, F-22 и F-16, а также 60 бомбардировщиков и более 40 самолетов поддержки. На островной военно-морской базе могут одновременно размещаться более 30 боевых кораблей различных типов, включая пару атомных авианосцев.

Москва может нацелиться на эти базы по той причине, что они представляют опасность для юго-востока РФ. Если авиация США надумает прибегнуть к провокациям, российские ракеты способны уничтожить остров за считанные минуты, сравняв эту маленькую территорию с землей.