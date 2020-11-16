Сотрудница McDonald’s рассказала о способе бесплатно поесть в фастфуде

Сегодня, 14:24

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Сотрудница McDonald’s рассказала о способе бесплатно поесть в фастфуде

Американская служащая McDonald's недавно сообщила в социальных сетях о реально работающем опыте, с помощью которого каждый желающий сможет получить в ресторане фастфуда продукты, не заплатив за них ни цента.

Рассказ сотрудницы общепита США состоял в том, что беспроигрышный шанс даром наесться может возникнуть в тот момент, когда официанты заведения не могут разобраться с заказом либо посетитель ожидает своего блюда чрезвычайно длительный период.

При этих форс-мажорных обстоятельствах последует изменение заказа. По кассе сделают пересчет и деньги возвратят посетителю.

Официанты понесут наказание за допущенные ошибки. Американка отметила, что в McDonald's трудятся обычные люди, которые не любят выслушивать недовольство и крики со стороны клиентов.

Лучше всего сообщить о проблеме персоналу спокойным тоном, придерживаясь правил вежливости.

Работница сети ресторанов отметила, что может понять негодование заказчиков, однако подчеркнула возможность добиться значительно большего результата теми, кто держит себя в руках.

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