Британский AH-64 Apache по ошибке расстрелял группу британских военнослужащих

Сегодня, 11:24

Анна Лисова

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Британский AH-64 Apache по ошибке расстрелял группу британских военнослужащих

Учебно-тренировочный полет британского военного вертолета AH-64 Apache едва не завершился трагедией.

Из-за самосрабатывания механизма стрельбы, вертолет открыл из 30-мм авиационной пушки M230 огонь по группе военнослужащих. Вертолет выпустил несколько десятков снарядов, но, к счастью, никто не пострадал, передает Аvia.pro.

По факту произошедшего в ВВС Великобритании проводится расследование, но официальные представители британского военного командования не комментируют инцидент. Информация об ущербе или телесных повреждениях не поступала. Военные успели укрыться от снарядов.

Информационное издание «Soha» уточняет, что этот инцидент мог произойти 6 ноября в аэропорту Уоттишем в Саффолке. По словам очевидцев, грохот от работы пушки был настолько сильным, что напоминал раскаты грома.

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