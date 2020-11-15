Axios: Трамп хочет принять новые жесткие меры против Китая

Сегодня, 10:19

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Axios: Трамп хочет принять новые жесткие меры против Китая

Сегодня в США сообщили, что нынешний президент Дональд Трамп намерен с удвоенной энергией испортить отношения с Китаем. Такую задачу глава Белого дома запланировал решить прежде, чем власть в стране перейдет к Джо Байдену.

Об этом сообщил интернет-портал Axios. Сайт под данной новостью делает ссылку на источники в администрации Белого дома.

Однажды поставив подобные цели, республиканец может ввести для КНР ряд дополнительных санкций, чтобы их безоговорочно закрепить во время своего президентства. Рестрикции от США могут широко распространиться в Китае на многих частных лиц, государственные структуры и компании, угрожающие национальной безопасности США.

К ним могут добавиться чиновники, прямо либо косвенно нарушающие права человека в Гонконге и Синьцзяне. Не исключается, что Штаты при Трампе существенно расширят список запрещений по торговой деятельности с компаниями, чья деятельность тесно связана с китайскими государственными, военными структурами.

Ощутимые санкции президент может инициировать за принудительный труд в рыболовной промышленности КНР. Ожидается, что о всех подобных санкциях на днях объявит директор Нацразведки США Джон Рэтклифф.

Высокопоставленный чиновник скажет, что разведка Китая якобы осуществляет злостные действия в Штатах.

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