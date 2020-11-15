В Нагорном Карабахе совершено нападение на миротворцев из России

Сегодня, 09:24

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В Нагорном Карабахе совершено нападение на миротворцев из России

На миротворцев России в Нагорном Карабахе было совершено вооруженное нападение военнослужащими Арцаха. Об этом сообщает «Avia.pro».

Все начиналось с гонений, которому подверглись российские военные со стороны представителей Карабаха. Теперь они переросли в нападение на миротворцев, которые патрулировали местность.

Согласно полученной информации, со стороны армии Арцаха или добровольцев на территории Агдама было совершено нападение на колонну российских солдат. Уточняется, что по миротворцам пустили огонь из стрелкового оружия. Никаких официальных сведений о данной информации пока нет.

Напомним, что военные Арцаха по сей день отказываются покинуть территории, которые были обозначены в договоренностях между Арменией, Азербайджаном и Россией. Собственно, это и является причиной недавнего нападения.

Командование миротворческими силами России также пока не комментировало поступившую информацию.

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