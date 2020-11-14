Канадский публицист: В операции Азербайджана против Карабаха участвовали 600 турецких офицеров

Генштаб Азербайджана во время новой карабахской войны по факту возглавлял бригадный генерал ВС Турции Бахтияр Эрсай, сообщил в своем Twitter Майкл Михайлович, историк и публицист из Канады.
По его сведениям, в основе которых информация от российских, армянских источников, руководство ВВС Азербайджана осуществлял генерал Гёксель Кахья. Именно он курировал авиаразведку и ударную деятельность беспилотников.
«Взгляд», ссылаясь на своих информаторов в Минобороны Азербайджана, уточнило, что генерал Бахтияр Эрсай и на текущий момент пребывает в Баку, поскольку он принял на себя руководство Генштабом ВС Азербайджана после отстранения от должности Наджмеддина Садыгова.
Сообщается, что активнейшее участие в операции по Нагорному Карабаху принял еще один турецкий высокопоставленный военный - генерал-лейтенант Шереф Онгай, командующий 3-ей полевой армией сухопутных войск Турции в районе Эрзинджана (восточная Анатолия). Именно он и еще пара турецких генералов планировали наступательные операции Азербайджана.
Информацию канадского публициста о Гёкселя Кахья, который координировал войну с использованием "Bayraktar" подтверждает кипрский аналитический центр Geopolitical Cyprus, который занимается военно-политическими исследованиями в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.
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