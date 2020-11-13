Под Калининградом разместили новый комплекс помех

Представители Минобороны заявили о размещении под Калининградом новейшего мобильного комплекса постановки помех. Отмечается, что целью такого размещения является противодействие авиаразведке противника, в том числе и разведслужб НАТО, информирует «Известия».

По сообщению Минобороны, центр радиоэлектронной борьбы Балтийского флота под Калининградом был первым получателем ультрасовременного комплекса постановки помех. По данным ведомства, со стороны разведслужб НАТО в последнее время значительно усилился интерес к Калининграду. В частности, был упомянут сентябрьский случай, когда стратегические бомбардировщики США еще и имитировали атаку крылатыми ракетами на российский регион.

Такое пристальное внимание обусловило Минобороны разместить вокруг границ Калининграда нелетальных оборонительных систем, которые будут эффективно создавать помехи для незаконной разведки со стороны противника. Эксперты предполагают, что в первую очередь помехи будут создаваться для противодействия авиации противника — по некоторым данным, для этой цели будет выделен комплексы РЭБ «Москва-1», «Красуха-2» и «Красуха-4». В числе размещенных РЭБ специалисты называют также «Дивноморье», который был принят на вооружение еще в 2018 году. Причем в отличие от более старых установок комплекс «Дивноморье» полностью помещается на одной машине, что позволяет быстро перемещать его и оперативно разворачивать в нужном месте.

«Такое развертывание новых средств РЭБ — недорогой, но эффективный ответ на активизацию НАТО в регионе, в частности, на имитационные удары американских В-52 и размещение в Польше новых дронов радиоразведки»,- прокомментировал постановление Минобороны вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

По его словам, в случае непредвиденной агрессии со стороны потенциального противника российские силы могут попросту выключить системы управления в Польше, Прибалтике и над акваторией Балтийского моря.