Под Калининградом разместили новый комплекс помех

Сегодня, 18:39

0

Image 16+
Под Калининградом разместили новый комплекс помех

Представители Минобороны заявили о размещении под Калининградом новейшего мобильного комплекса постановки помех. Отмечается, что целью такого размещения является противодействие авиаразведке противника, в том числе и разведслужб НАТО, информирует «Известия».

По сообщению Минобороны, центр радиоэлектронной борьбы Балтийского флота под Калининградом был первым получателем ультрасовременного комплекса постановки помех. По данным ведомства, со стороны разведслужб НАТО в последнее время значительно усилился интерес к Калининграду. В частности, был упомянут сентябрьский случай, когда стратегические бомбардировщики США еще и имитировали атаку крылатыми ракетами на российский регион.

Такое пристальное внимание обусловило Минобороны разместить вокруг границ Калининграда нелетальных оборонительных систем, которые будут эффективно создавать помехи для незаконной разведки со стороны противника. Эксперты предполагают, что в первую очередь помехи будут создаваться для противодействия авиации противника — по некоторым данным, для этой цели будет выделен комплексы РЭБ «Москва-1», «Красуха-2» и «Красуха-4». В числе размещенных РЭБ специалисты называют также «Дивноморье», который был принят на вооружение еще в 2018 году. Причем в отличие от более старых установок комплекс «Дивноморье» полностью помещается на одной машине, что позволяет быстро перемещать его и оперативно разворачивать в нужном месте.

«Такое развертывание новых средств РЭБ — недорогой, но эффективный ответ на активизацию НАТО в регионе, в частности, на имитационные удары американских В-52 и размещение в Польше новых дронов радиоразведки»,- прокомментировал постановление Минобороны вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин. 

По его словам, в случае непредвиденной агрессии со стороны потенциального противника российские силы могут попросту выключить системы управления в Польше, Прибалтике и над акваторией Балтийского моря.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Танки Азербайджана остановились по дороге на Ереван

Сегодня, 14:44

Армения и Азербайджан обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе

Вчера, 16:24

Украина приобрела у Чехии партию снятых с вооружения 152-мм САУ «Дана»

Вчера, 13:44

Генерал Степанян призвал найти способ наказать дезертиров, бежавших с поля боя в Карабахе

Вчера, 10:54

Путин раскрыл число жертв войны в Карабахе

13-11-2020, 19:34

ВКС РФ блокируют наступательные вооружения НАТО на юге

13-11-2020, 12:09

Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе 10 постов и вошли в Степанакерт

13-11-2020, 09:24

Эксперт предрекает России горькие сюрпризы в Украине после «проигрыша» в Карабахе

12-11-2020, 21:09

Стало известно, почему Азербайджан согласился на перемирие в Карабахе

12-11-2020, 14:39

Военная агрессия бьет по Турции: Эрдоган заявил о плане спасения

12-11-2020, 13:09

Турция перебрасывает на Украину свои силы для штурма Донбасса

12-11-2020, 13:04

Армения объявила бесполетную зону над Нагорным Карабахом

12-11-2020, 12:59

Командовать российскими миротворцами в Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов

12-11-2020, 09:49

Литовкин: Азербайджан продемонстрировал в Карабахской войне новую тактику боев

11-11-2020, 17:34

В США оценили ракеты российских бомбардировщиков

11-11-2020, 16:39

Алиев объявил о победе Азербайджана в карабахской войне

11-11-2020, 16:19

Китайские власти прогнозируют девальвацию российского рубля

11-11-2020, 13:29

В Финляндии рассказали, когда въезд российским туристам разрешат

11-11-2020, 12:04

В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

11-11-2020, 09:34

«Деньгами и помидорами не отмоются» — военный эксперт о сбитом Ми-24

11-11-2020, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров