На въезде в Шушу установили пост ВС Азербайджана и развернули флаг Турции

Сегодня, 18:34

Ольга Громова

0

Image 16+
На въезде в Шушу установили пост ВС Азербайджана и развернули флаг Турции

Азербайджанские военные на въезде в Шушу установили свой блокпост и подняли флаг Турции, передает «Российский диалог».

ВС Азербайджана свой пост развернули 11 ноября. А на городской стеле при въезде в город вывесили два флага. Один - свой, азербайджанский, а второй - Турции. Видео из Шуши появилось в Telegram-канале "Военный обозреватель".

«На въезде в Шуши стоит азербайджанский пост, бронеавтомобиль Plasan SandCat и развевается турецкий флаг», - сказано в комментарии к ролику.

Видео также демонстрирует прибытие в Карабах подразделений миротворческого контингента из России. На момент съемки военные направлялись в вверенные им зоны ответственности.

В кадр попали бронеавтомобили "Рысь" военной полиции России.

Ранее стало известно, что Азербайджан обратился к российским миротворцам и попросил помощи в строительстве дороги к Шуше со стороны Азербайджана.

В данный момент там, как сообщалось ранее, нет ни одной трассы, по которой можно доехать автомобилями.

Город Шуша, он же Шуши, пал 8 ноября. Бои за него были самими ожесточенными за все время новой карабахской войны и велись в течение нескольких суток кряду. 

Сейран Оганян, экс-министр обороны Армении, считает, что Шуши пал из-за численного перевеса противника.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Танки Азербайджана остановились по дороге на Ереван

Сегодня, 14:44

Армения и Азербайджан обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе

Вчера, 16:24

Украина приобрела у Чехии партию снятых с вооружения 152-мм САУ «Дана»

Вчера, 13:44

Генерал Степанян призвал найти способ наказать дезертиров, бежавших с поля боя в Карабахе

Вчера, 10:54

Путин раскрыл число жертв войны в Карабахе

13-11-2020, 19:34

ВКС РФ блокируют наступательные вооружения НАТО на юге

13-11-2020, 12:09

Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе 10 постов и вошли в Степанакерт

13-11-2020, 09:24

Эксперт предрекает России горькие сюрпризы в Украине после «проигрыша» в Карабахе

12-11-2020, 21:09

Стало известно, почему Азербайджан согласился на перемирие в Карабахе

12-11-2020, 14:39

Военная агрессия бьет по Турции: Эрдоган заявил о плане спасения

12-11-2020, 13:09

Турция перебрасывает на Украину свои силы для штурма Донбасса

12-11-2020, 13:04

Армения объявила бесполетную зону над Нагорным Карабахом

12-11-2020, 12:59

Командовать российскими миротворцами в Карабахе будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов

12-11-2020, 09:49

Литовкин: Азербайджан продемонстрировал в Карабахской войне новую тактику боев

11-11-2020, 17:34

В США оценили ракеты российских бомбардировщиков

11-11-2020, 16:39

Алиев объявил о победе Азербайджана в карабахской войне

11-11-2020, 16:19

Китайские власти прогнозируют девальвацию российского рубля

11-11-2020, 13:29

В Финляндии рассказали, когда въезд российским туристам разрешат

11-11-2020, 12:04

В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

11-11-2020, 09:34

«Деньгами и помидорами не отмоются» — военный эксперт о сбитом Ми-24

11-11-2020, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров