На въезде в Шушу установили пост ВС Азербайджана и развернули флаг Турции

Азербайджанские военные на въезде в Шушу установили свой блокпост и подняли флаг Турции, передает «Российский диалог».

ВС Азербайджана свой пост развернули 11 ноября. А на городской стеле при въезде в город вывесили два флага. Один - свой, азербайджанский, а второй - Турции. Видео из Шуши появилось в Telegram-канале "Военный обозреватель".

«На въезде в Шуши стоит азербайджанский пост, бронеавтомобиль Plasan SandCat и развевается турецкий флаг», - сказано в комментарии к ролику.

Видео также демонстрирует прибытие в Карабах подразделений миротворческого контингента из России. На момент съемки военные направлялись в вверенные им зоны ответственности.

В кадр попали бронеавтомобили "Рысь" военной полиции России.

Ранее стало известно, что Азербайджан обратился к российским миротворцам и попросил помощи в строительстве дороги к Шуше со стороны Азербайджана.

В данный момент там, как сообщалось ранее, нет ни одной трассы, по которой можно доехать автомобилями.

Город Шуша, он же Шуши, пал 8 ноября. Бои за него были самими ожесточенными за все время новой карабахской войны и велись в течение нескольких суток кряду.

Сейран Оганян, экс-министр обороны Армении, считает, что Шуши пал из-за численного перевеса противника.