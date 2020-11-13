Танки Азербайджана остановились по дороге на Ереван

Сегодня, 14:44

Ольга Громова

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Танки Азербайджана остановились по дороге на Ереван

Трехсторонний договор о полном прекращении огня был подписан очень даже вовремя, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. 

Он уверен, что у Азербайджана были силы и возможности захватить не только Карабах, но и Армению. В эфире ITON-TV он заявил, что подписанное лидерами Армении, Азербайджана и России соглашение остановило танки Баку по пути в Ереван. Если бы этого не произошло, ВС Армении ничего не могли бы поделать и продвижение Азербайджана вперед им бы не удалось остановить. И не только потому, что недостаточно техники, но еще и по причине неумения воевать в современных условиях. 

«Эта бездарность, которую проявили армянские военные, потребовала большого героизма от солдат и офицеров, которые в этих нечеловеческих условиях, с этим командованием, с этим вооружением, с этой тактикой должны были противостоять силам, которые воюют лучше», - заявил Кедми. 

Он акцентировал внимание на том, что героизм в таких случаях особой погоды не сделает и на исход войны повлиять не может.

Сами солдаты ВС Армении не могли усвоить элементарные правила маскировки техники. Не меньше ошибок допускало командование - не было правильного маневрирования, имелись проблемы с обеспечением поставок боеприпасов. 

«Ребята пошли на убой, а те, которые увернулись, сейчас бушуют», - констатировал израильский эксперт.

Если бы соглашения не было, Баку взял бы сначала Степанакерт, а затем мог бы пойти на Ереван и тоже взять без особых проблем.

Альтернативой подписанию соглашений, по мнению Якова Кедми, могло стать разве что окружение 20 тысячной группировки армянской армии, а силы Баку вошли бы в Степанакерт. 

«Пошли бы они после этого на Ереван – не знаю. Но если бы захотели, их некому было бы останавливать. Это был бы полный окончательный разгром», - констатировал разведчик.
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