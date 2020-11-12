Армения и Азербайджан обменялись телами погибших в Нагорном Карабахе

Баку и Ереван при посредничестве российского миротворческого контингента обменялись телами погибших в Карабахе военнослужащих. Преимущественно тех, кто погиб в боях у города Шуша. Об обмене телами убитых сообщило Министерство обороны Азербайджана. Информацию подтвердил и официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенко.

Обмен телами начался в районе города Шуша.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — приводит РИА Новости слова Конашенко.

Подразделения российской военной полиции с 14 ноября начали проводить патрулирование в зонах ответственности «Север» и «Юг» в НКР.

Конашенко добавил, что с целью пресечения возможных инцидентов на территории Карабаха Россия наладила постоянное взаимодействие с генштабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Кроме того, представитель Минобороны добавил, что для предотвращения возможных инцидентов в Карабахе Россия осуществляет непрерывное взаимодействие с генштабами ВС Азербайджана и Армении.

В ночь на 10 ноября стало известно, что военные действия в Карабахе подошли к своему завершению. Армения, Азербайджан и Россия договорились о полном прекращении огня и введении миротворческого контингента.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что колонна российских миротворцев совершила марш на 100 км и прибыла из Гориса в Степанакерт.