Украина приобрела у Чехии партию снятых с вооружения 152-мм САУ «Дана»

Минобороны Украины решило закупить у Чехии снятые с вооружения 152-мм САУ "Дана". Контракт между "Укрспецэкспортом" и компанией Excalibur Army, как выяснилось, уже подписан. После этого разразился жуткий скандал.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал от соответствующих органов тщательно расследовать закупку 26 штук 152-мм самоходных гаубиц. По мнению парламентария, налицо коррупционная составляющая.
По данным украинских СМИ, оборонное ведомство покупает 26 единиц 152-мм САУ ShKH Vz.77 "Дана", "прошедших модернизацию", за 40 миллионов долларов.
Оценочная балансовая стоимость САУ Dana ShKH vz. 77 - 62 тысячи американских долларов. Стоимость одной модернизированной колесной гаубицы, согласно контракту Excalibur Army и ГК "Укрспецэкспорт", составляет 1,55 миллиона долларов.
Однако почему-то не оглашается информация о проведенной модернизации этих самоходных гаубиц. Что можно было сделать с этими гаубицами, чтобы они, бывшие в употреблении и списанные, стали стоить таких денег?!
Парламентарий также обратил внимание на отсутствие конкурса при выборе поставщика.
САУ «Дана» на колесном шасси с дальностью стрельбы до 20 километров была разработана в Чехословакии еще в 70-ых годах минувшего столетия и принята на вооружение в 1981 году. Она шла на экспорт и поступила на вооружение, кроме Чехии, в Польше, Ливии, Кипре, Азербайджане и Грузии.
В Чехии гаубица в 2018 году была снята с вооружения.
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