Украина приобрела у Чехии партию снятых с вооружения 152-мм САУ «Дана»

Минобороны Украины решило закупить у Чехии снятые с вооружения 152-мм САУ "Дана". Контракт между "Укрспецэкспортом" и компанией Excalibur Army, как выяснилось, уже подписан. После этого разразился жуткий скандал.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко потребовал от соответствующих органов тщательно расследовать закупку 26 штук 152-мм самоходных гаубиц. По мнению парламентария, налицо коррупционная составляющая.

По данным украинских СМИ, оборонное ведомство покупает 26 единиц 152-мм САУ ShKH Vz.77 "Дана", "прошедших модернизацию", за 40 миллионов долларов.

«Такая техника может быть морально и физически устарелой. Кроме того, Excalibur Army имеет неоднозначную репутацию, связанную с коррупцией. Требую провести необходимые проверки и срочно принять меры», - говорится в заявлении депутата, которое поступило в СБУ, генпрокуратуру и другие органы.

Оценочная балансовая стоимость САУ Dana ShKH vz. 77 - 62 тысячи американских долларов. Стоимость одной модернизированной колесной гаубицы, согласно контракту Excalibur Army и ГК "Укрспецэкспорт", составляет 1,55 миллиона долларов.

Однако почему-то не оглашается информация о проведенной модернизации этих самоходных гаубиц. Что можно было сделать с этими гаубицами, чтобы они, бывшие в употреблении и списанные, стали стоить таких денег?!

Парламентарий также обратил внимание на отсутствие конкурса при выборе поставщика.

САУ «Дана» на колесном шасси с дальностью стрельбы до 20 километров была разработана в Чехословакии еще в 70-ых годах минувшего столетия и принята на вооружение в 1981 году. Она шла на экспорт и поступила на вооружение, кроме Чехии, в Польше, Ливии, Кипре, Азербайджане и Грузии.

В Чехии гаубица в 2018 году была снята с вооружения.