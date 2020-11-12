Генерал Степанян призвал найти способ наказать дезертиров, бежавших с поля боя в Карабахе

Сегодня, 10:54

Ольга Громова

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Генерал Степанян призвал найти способ наказать дезертиров, бежавших с поля боя в Карабахе

Бывший замначальника Генштаба ВС Армении, экс-военный комиссар республики генерал-майор Левон Степанян призвал власти страны расследовать все многочисленные факты дезертирства и найти способ наказать всех военных, бежавших с поля боя в Карабахе.

«Факт наличия многочисленных дезертиров, бросивших свои боевые позиции и подло сбежавших, подтверждается многими участниками боевых действий и сотрудников правоохранительных органов. Что нам делать в этой ситуации? Прощать, конечно, никому нельзя. Но с другой стороны, дезертиров так много, что вряд ли получится привлечь к ответственности такое большое количество людей», - сказал генерал в эфире радио Sputnik Армения.

Но даже если и получится, армянские тюрьмы просто не готовы к размещению такого количества арестантов. Поэтому, полагает Левон Степанян, следует думать - искать альтернативный способ наказания. Но совершенно точно, что власти страны не должны закрывать глаза на дезертирство, иначе оно станет опасным прецедентом.

При этом стоит понимать проблему глубже. У многих дезертиров могут быть высокопоставленные родственники. Кроме того, часть солдат ушла с поля боя потому, что им приказали уходить. Поэтому необходимо привлекать к ответственности не только тех, кто трусливо бежал, но и тех, кто крышевал дезертирство или отдавал преступные приказы.

Тема бегства с поля боя была недавно поднята президентом непризнанной НКР Араиком Арутюняном. Во время прямого эфира в соцсети он заявил, что если кого и надо обвинять в предательстве, тогда весь армянский народ.

Он поведал о том, что ему довелось увидеть 3 октября, когда он побывал на боевых позициях на севере республики. 

Тогда часть военных отступила и не хватало ресурсов для обеспечения тыла. Однако тогда некоторые нерегулярные подразделения отказались занимать передовые позиции.


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