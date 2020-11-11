Путин раскрыл число жертв войны в Карабахе

В результате новой войны в Нагорном Карабахе, которая велась с 27 сентября, погибли четыре тысячи человек. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Число жертв войны в НКР раскрыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Новая война сделала беженцами десятки тысяч человек, но теперь они могут возвращаться в свои населенные пункты. На текущий момент обстрелы и боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекращены, констатировал российский лидер.

Путин добавил, что гражданское население Карабаха нуждается в дополнительной помощи. В этой связи глава державы обратился к главе МЧС России Евгению Зиничеву.

Ереван, Баку и Москва в ночь на десятое ноября договорились о прекращении боевых действий. Согласно принятому общему документу, стороны карабахского конфликта оставляют за собой занятые до подписания соглашения позиции, а под контроль Баку в срок до первого декабря переходят еще три района НКР.

В регион вводятся российские миротворцы, которые разместятся на линии соприкосновения.

Азербайджан подписанным соглашением очень доволен и расценивает это как свою безоговорочную победу и полную капитуляцию Армении. В Ереване возмущены подписанным договором. Жители страны считают его унизительным и предательским. Армяне выходят на улицы, устраивают массовые беспорядки и требуют отставки руководства страны.