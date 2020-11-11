ВКС РФ блокируют наступательные вооружения НАТО на юге

Сегодня, 12:09

Ольга Громова

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ВКС РФ блокируют наступательные вооружения НАТО на юге

ВКС РФ блокируют наступательные вооружения НАТО на юге, сообщает «Утро.ру».

Российское Минобороны приняло решение об усилении южной части страны посредством вертолетов Ми-8МТПР-1 с установленной системой "Рычаг". Последняя способна расставить помехи вражеским радарам и затормозить таким образом развертывание силами НАТО ракетных снарядов малой и средней дальности НАТО.

Издание отмечает, что силами ЮВО летающие «Рычаги» использовались и ранее, но теперь в оборонном ведомстве решили увеличить количественное присутствие этих систем в регионе.

Так Москва ответила Альянсу на попытку закрепиться на южном фланге, считает военный эксперт Владимир Анохин. По сути, эти «Рычаги» сделают невозможным выполнение стратегических задач НАТО на юге.

Этими системами России удалось блокировать целые районы, где теоретически Альянс мог развернуть свое вооружение. При этом РФ может перебрасывать военную технику в необходимые ей районы, создавая параллельно противнику помехи в управлении.

Эксперты указывают на то, что специально «заточенные» под Ми-8 РЭБ по затратам гораздо дешевле, чем развертывание военной техники.

Ми-8МТПР-1 с системой подавления радиоэфиров "Рычаг-АВ" на вооружении страны находятся с 2016 года.

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