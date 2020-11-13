Перечислено использованное Азербайджаном в Нагорном Карабахе турецкое оружие

Сегодня, 22:19

Анна Лисова

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Перечислено использованное Азербайджаном в Нагорном Карабахе турецкое оружие

О том, какое оружие турецкого производства использовал Азербайджан в карабахском конфликте рассказал Telegram-канал «Военный обозреватель», пишет Лента.Ру.

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 мелькали в сообщениях с линии столкновения едва ли не ежедневно. Так что об их применении было известно всем, кто следил за событиями в Нагорном Карабахе. 

Также были задействованы модернизированные 122-миллиметровые реактивные снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) T-122 Sakarya и барражирующие боеприпасы Kargu I/II. Последние, к слову, применялись уже в момент, когда противник находился на небольшом расстоянии. 

Помимо этого использовались ракеты MAM-С и MAM-L. Их применяли против обычной и бронированной техники и живой силы противника. Также в боях использовались осколочно-фугасные авиабомбы QFAB-250LG, которые созданы совместно Турцией и Азербайджаном. 

Напомним, с 10 ноября в зоне карабахского конфликта вступило в силу соглашение о прекращении огня, подписанное главами Азербайджана, Армении и России. По итогам этого соглашения Азербайджан сохранил контроль над всеми занятыми территориями, а также ему будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. 

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