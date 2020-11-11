Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе 10 постов и вошли в Степанакерт

Сегодня, 09:24

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Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе 10 постов и вошли в Степанакерт

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков официально объявил, что российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах и развернули там десять постов для наблюдения. Об этом сообщает «Рен ТВ».

По словам генерал-майора, 15-й батальон мотострелковой бригады вошел в Степанакерт маршем. Так они дошли до Шуши, где развернули посты наблюдения.

Конашенков добавил, что к НКР сегодня подтянулся 2-й батальон миротворцев. Они прибудут в аэропорт Эребуни, после чего пройдут 300 км до населенного пункта Горис.

«Российский национальный центр обороны постоянно на связи с генеральными штабами Армении и Азербайджана для того, чтобы предотвратить возможные нарушения и обеспечить российских военных безопасными условиями», - сообщил представитель Минобороны.

На данный момент в Карабахе находится более 800 миротворцев, 119 единиц военной техники и 8 вертолетов.

Напомним, что в связи с соглашением о прекращении огня РФ направила в НКР миротворцев. Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном.

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