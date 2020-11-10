Военная агрессия бьет по Турции: Эрдоган заявил о плане спасения

Действующий глава Турции Тайип Эрдоган признался в своих стратегических ошибках, и объявил о плане спасения страны от финансовой нестабильности. Политик отметил, что будет создана специальная «экономическая команда», с помощью которой будут проведены радикальные экономические реформы, информирует «Profinance.ru».

Президент Турции всячески пытается найти пути решения катастрофического падения курса турецкой национальной валюты, и способов восстановить экономику страны.

«Мы готовы к суровым решениям, чтобы вернуть стабильность в экономику, и будем инициировать проведение двусторонних встреч для возвращения вливаний внешних инвестиций», - заявил турецкий лидер.

Экономисты отмечают, что резкое падение турецкой лиры было вызваны объявлением банковского регулятора страны об ослаблении ограничений на возможность иностранных инвесторов торговать валютой. Сообщается, что регулирующий орган увеличил количество валютных свопов и сделок с производными финансовыми инструментами, которые местные кредиторы могут проводить с иностранными партнерами. По данным FactSet, курс доллара к турецкой лире упал на 3,1% до 20-дневного минимума 7,8745.

Инвесторы надеются, что новая экономическая команда, сформированная Эрдоганом, будет действовать «по учебнику», и остановят рост инфляции, подогреваемый девальвацией, за счет повышения процентных ставок, которое привлечет деньги в экономику и остановит удешевление нацвалюты. Сообщается, что причинами постоянных колебаний турецкой лиры в 2020 году были истощения валютных резервов, наличие дефицита платежного баланса и высокая инфляция с экономическим спадом.