Армения объявила бесполетную зону над Нагорным Карабахом

Армения над районом проведения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе объявляет так называемую бесполетную зону - осуществление полетов над ней запрещено. Об этом стало известно из уст официального представителя Минобороны страны Шушан Степанян.

Она на своей странице в Facebook отреагировала на появившиеся в сети сообщения о появлении над зоной разведывательно-ударного дрона Bayraktar TB2 ВВС Турции уже после того, как соглашение о полном прекращении боевых действий было подписано.

То есть, через беспилотник отслеживалась активность ВС Армении и России на аэродроме совместного базирования Эребуни и 102-ой базе, дислоцирующейся в Гюмри.

Степанян уточнила, что Армения при содействии российских военных «прикрыла воздушное пространство Армении и Арцаха, это закрытая для полетов зона». Исключение может быть сделано для авиации двух сторон и гражданских самолетов по ранее зарегистрированным маршрутам.

Ранее в России опровергли появившиеся новости о том, что в миротворческой миссии в Карабахе будут принимать ВС Турции. Российский МИД заявлял, что Анкара будет лишь принимать участие в работе совместного центра по контролю за прекращением огня. Цент будет расположен на территории Азербайджана, не примыкающей к Карабаху.

Тем не менее, сегодня ведущие новостные агентства Турции со ссылкой на главу Минобороны сообщили, что Турция все же будет задействована в миротворческой миссии.

Напомним, согласно подписанному трехстороннему соглашению, все транспортные узлы в НКР будут разблокированы. Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы будут возвращены Азербайджану в срок до первого декабря. За Арменией остается Лачинский коридор.

На линии соприкосновения в течение пяти лет будут работать российские миротворцы. Страна намерена в общей сложности отправить в Карабах 1960 военнослужащих.