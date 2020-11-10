Турция перебрасывает на Украину свои силы для штурма Донбасса

Турция рассматривает планы оказания военной помощи Украине в ее стремлении вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщили некоторые СМИ, ссылаясь на некие источники.

Однако эти сведения не подкрепляются официальными подтверждениями, которые могли бы доказать или опровергнуть подобные заявления.

Уже известно о поставках Анкарой в Киев вооружения и прежде всего речь идет о беспилотниках Bayraktar TB2, которые хорошо себя зарекомендовали на Ближнем Востоке и Кавказе. Едва ли в Крыму они смогут сыграть ключевую роль, но у самопровозлашенных ДНР и ЛНР нет оружия для эффективной борьбы с турецкими беспилотниками.

По мнению экспертов, Украина могла бы вернуть Донбасс, если бы задействовала турецкие ударные дроны Bayraktar TB2 .

Если Турция действительно начала поставки своей военной техники в Украину, то у российских границ, как предполагают эксперты, могут возобновиться активные боевые действия, поскольку Киев может попытаться силовым методом восстановить контроль над самопровозглашенными республиками, пишет TopDayNews .

Как отмечают наблюдатели, в случае начала полномасштабных боевых действий на Донбассе, народная милиция ЛДНР сможет противостоять натиску Киева не более месяца. При этом эксперты отмечают, что Путин уже высказался о том, что возобновление войны на Донбассе для Украины чревато потерей государственности.