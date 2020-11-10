Эксперт предрекает России горькие сюрпризы в Украине после «проигрыша» в Карабахе

Заместитель главы Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко заявил, что поражение Армении в Нагорном Карабахе – это поражение и России. По мнению эксперта, теперь РФ должны ожидать неприятностей от Украины. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
Аналитик обратил внимание на то, что армия Украины имеет в своем арсенале противотанковые ракетные комплексы третьего поколения и БПЛА-камикадзе, чего до сих пор нет у России.
Эксперт подчеркнул, что Анкара предоставляет Киеву ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые за последние года успели себя отлично проявить.
А у России, по мнению Макиенко, ни ударных БПЛА, ни барражирующих боеприпасов по сей день нет.
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