Эксперт предрекает России горькие сюрпризы в Украине после «проигрыша» в Карабахе

Заместитель главы Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко заявил, что поражение Армении в Нагорном Карабахе – это поражение и России. По мнению эксперта, теперь РФ должны ожидать неприятностей от Украины. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Аналитик обратил внимание на то, что армия Украины имеет в своем арсенале противотанковые ракетные комплексы третьего поколения и БПЛА-камикадзе, чего до сих пор нет у России.

«Армия Украины – это уже давно не та, какую мы наблюдали в Иловайске в 2014 году. Сегодня она уверенно владеет тактической инициативой. А спецслужбы страны очень профессионально истребляют героев русской весны. Только уже не на территории ДНР и ЛНР, а по России. Но большинство россиян до сих пор считают армию Украины слабой и небоеспособной», - заявил Макиенко.

Эксперт подчеркнул, что Анкара предоставляет Киеву ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые за последние года успели себя отлично проявить.

А у России, по мнению Макиенко, ни ударных БПЛА, ни барражирующих боеприпасов по сей день нет.