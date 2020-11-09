Литовкин: Азербайджан продемонстрировал в Карабахской войне новую тактику боев

Азербайджан продемонстрировал в Карабахской войне новую тактику ведения боев. Об этом во время эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE" заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

«Мы увидели вариант ведения современной войны с использованием высокотехнологичных вооружений, в качестве которых выступали беспилотники. Собственно, именно они и наносили наибольший урон армянским войскам на позициях. Азербайджан продемонстрировал новую тактику ведения боевых действий, тогда как армянская сторона не сделала каких-то глубоких выводов за три десятилетия конфликта и постоянно повторяющихся стычек на линии разграничения», - поведал аналитик.

Армения в ходе боев, которые длились более чем полтора месяца, по его мнению, выглядела вообще бледно. Хотя, конечно, никто не думал, что война в Карабахе будет затяжной.

Все-таки стоит понимать, что даже 30 дней активных боевых действий - довольно разорительное мероприятие. Азербайджан, по словам Литовкина, этот забег выдержал. Армения - нет. И если бы не трехстороннее соглашение, последствия карабахской войны для Еревана были бы куда более тяжелыми.

Напомним: по итогам подписанного тремя сторонами документа, стороны остаются на занятых позициях. Кроме того, Азербайджану отходят еще три района. А на линии соприкосновения будут работать российские миротворцы.