В США оценили ракеты российских бомбардировщиков

Недавно опубликованные Минобороны России снимки российских бомбардировщиков с их ракетно-бомбовым вооружением - Ту-22 М3, Ту-95 МС, а также Ту-160, сделанные в Саратовской области, стали поводом для статьи от экспертов The Drive. По мнению авторов, фото размещены с целью запугать, в частности американцев.

На фото рядом с бомбардировщиками стоит набор вооружения, который он может нести, в том числе и крылатые ракеты. Авторы отмечают, что ракеты, которыми оснащены все три самолета, представляют собой грозное оружие как по точности наведения на цели, так и по дальности полета. Сами крылатые машины также представляют собой грозного соперника, которые способны нести на себе огромное количества боевого арсенала.

Так, самолет Ту-160 может нести свое вооружение внутри, в бомбовых отсеках - до 12 дозвуковых крылатых ракет Х-55СМ, предназначенных для поражения стационарных целей с заранее заданными координатами. И столько же - современных высокоточных крылатых ракет Х-101/102, предназначенных для поражения как стратегических, так и тактических наземных и морских целей.

Самолет Ту-95МС - модификация стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 – самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями и единственный такого типа стратегический бомбардировщик. Может быть вооружен ракетами Х-55СМ и Х-101/102.

Наконец, последний из тройки - Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Как и два своих собрата был разработан еще в советское время на КБ Туполева и считался одним из самых секретных проектов советских стратегических бомбардировщиков.

Этот бомбардировщик способен нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-22 и свободнопадающие бомбы или морские мины различных калибров – до 69 штук ФАБ-250 общей массой до 24 тонн. Нормальная боевая нагрузка для самолета - 2 ракеты Х-22 или бомбы общей массой до 12 тонн. На внешней подвеске можно установить дополнительные бомбы.

«Несмотря на свой возраст, три стратегических бомбардировщика Воздушно-космических сил России обладают полезными возможностями, причем более гибкими, чем межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), составляющие два других компонента традиционной ядерной триады России», - отмечает издание.

Сейчас реализуются программы по модернизации каждого из представленных самолетов, которая должна обеспечить боеспособность российской дальней авиации как минимум до постановки на вооружение перспективного самолета ПАК ДА нового поколения.