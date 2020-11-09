В США оценили ракеты российских бомбардировщиков

Недавно опубликованные Минобороны России снимки российских бомбардировщиков с их ракетно-бомбовым вооружением - Ту-22 М3, Ту-95 МС, а также Ту-160, сделанные в Саратовской области, стали поводом для статьи от экспертов The Drive. По мнению авторов, фото размещены с целью запугать, в частности американцев.
На фото рядом с бомбардировщиками стоит набор вооружения, который он может нести, в том числе и крылатые ракеты. Авторы отмечают, что ракеты, которыми оснащены все три самолета, представляют собой грозное оружие как по точности наведения на цели, так и по дальности полета. Сами крылатые машины также представляют собой грозного соперника, которые способны нести на себе огромное количества боевого арсенала.
Так, самолет Ту-160 может нести свое вооружение внутри, в бомбовых отсеках - до 12 дозвуковых крылатых ракет Х-55СМ, предназначенных для поражения стационарных целей с заранее заданными координатами. И столько же - современных высокоточных крылатых ракет Х-101/102, предназначенных для поражения как стратегических, так и тактических наземных и морских целей.
Самолет Ту-95МС - модификация стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 – самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями и единственный такого типа стратегический бомбардировщик. Может быть вооружен ракетами Х-55СМ и Х-101/102.
Наконец, последний из тройки - Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Как и два своих собрата был разработан еще в советское время на КБ Туполева и считался одним из самых секретных проектов советских стратегических бомбардировщиков.
Этот бомбардировщик способен нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-22 и свободнопадающие бомбы или морские мины различных калибров – до 69 штук ФАБ-250 общей массой до 24 тонн. Нормальная боевая нагрузка для самолета - 2 ракеты Х-22 или бомбы общей массой до 12 тонн. На внешней подвеске можно установить дополнительные бомбы.
Сейчас реализуются программы по модернизации каждого из представленных самолетов, которая должна обеспечить боеспособность российской дальней авиации как минимум до постановки на вооружение перспективного самолета ПАК ДА нового поколения.
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