В Финляндии рассказали, когда въезд российским туристам разрешат

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в России Финляндия въезд российским туристам к Рождеству не разрешит. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила представитель МВД страны Эрика Костинен.

По ее словам, многие СМИ вначале этой недели неправильно поняли положение о готовящемся в Финляндии проекте закона, которым разрешается туризм, посему поспешили сообщить своим читателям и зрителям, что страна готовится открыть границы с РФ.

«Согласно рекомендации Совета ЕС, перед открытием внешних границ государства-члены должны сначала открыть границы для других стран ЕС и Шенгенской зоны», - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что Финляндия и Россия заключили пакт о пересечении границ, в соответствии с положениями которого движение между государствами может быть прекращено, если имеется серьезная угроза здоровью.

«Пандемия COVID-19 может считаться такой угрозой. По данным Национального института здравоохранения Финляндии, эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему плохая», - подчеркнула Костинен.

Что касается закона, о котором шла речь выше, он в первую очередь касается туристов из ЕС и стран с благоприятной эпидобстановкой.

Согласно установленным Кабмином нормам, таковой она может считаться, если в стране в течение двух последних недель регистрируется не более 25 ковид-больных на 100 тысяч населения.