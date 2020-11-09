В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

Сегодня, 09:34

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В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Йенсен

10 ноября датский министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Йенсен сообщил, что приказ об истреблении всех норок в стране был юридически ошибочным. Напомним, что власти Дании приказали убить всех норок, чтобы ограничить распространение новой мутации коронавируса. Об этом сообщает «ТАСС».

По словам министра, правительство страны не имело юридического права отдавать приказ об уничтожении животных за пределами тех ферм, где был выявлен коронавирус.

«Мы ошиблись, и я готов взять на себя ответственность за действия своего министерства», - подчеркнул Йенсен.

Однако он обратил внимание на то, что разведение норок в период пандемии несет большую опасность, так как они могут преобразовать вирус в мутацию и запустить новый, более опасный вид инфекции.

Могенс Йенсен добавил, что законопроект, позволяющий принимать властям подобные решения, уже представлен в парламент.

Напомним, что датское правительство 5 ноября 2020 года отдало приказ уничтожить 17 млн норок в стране. Это решение было обусловлено выявлением 214 человек с коронавирусом, которым они заразились от норок.

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