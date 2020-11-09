«Деньгами и помидорами не отмоются» — военный эксперт о сбитом Ми-24

Сегодня, 08:59

0

Image 16+
«Деньгами и помидорами не отмоются» — военный эксперт о сбитом Ми-24
Военный эксперт Алексей Леонков

По мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, ВС Азербайджана намеренно атаковали с помощью ПЗРК российский вертолет Ми-24, пролетающий над территорией Армении. Таким образом, Ереван пытается втянуть РФ в карабахский конфликт, пишет «Спутник Армения».

Специалист уверен: случайно сбить такую машину невозможно. Поэтому азербайджанские военные умышленно готовили расчет ПЗРК с целью уничтожить российский Ми-24.

Кроме того, по мнению Леонкова, подобным образом могли подготовить и зрителей, которые сначала сняли, а потом слили видео в Интернет. 

«Поскольку Азербайджан в этом конфликте поддерживает Турция, являющаяся членом НАТО и обладающая мощной системой разведки, наш вертолет в Гюмри могли вести и знать о том, что планируется прохождение военной колонны, сопровождением которой и занимался экипаж сбитого Ми-24. Это полностью спланированная провокация, обернувшаяся гибелью российских пилотов, и никакой другой формулировки в данном случае не может быть», - утверждает Леонков.

Вместе с тем, военный знаток подчеркнул, что в отличие от Турции Азербайджан к НАТО не имеет отношения, поэтому Россия в отношении него может себя вести более жестко, чем это было с Турцией после ее удара по российскому Су-24 в Сирии. 

В заключении эксперт добавил, что за последние события не может быть и речи о любой компенсации: 

«Помидорами и деньгами они не отмоются. Это спланированная акция».
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

Сегодня, 09:34

«Деньгами и помидорами не отмоются» — военный эксперт о сбитом Ми-24

Сегодня, 08:59

На Рождество российские туристы смогут посетить Финляндию

Вчера, 13:54

Турецкий спецназ в Карабах был переброшен через Казахстан

Вчера, 12:39

Азербайджан бросает отряды на смерть ради видео с флагом — МО Карабаха

Вчера, 11:39

NI спрогнозировал, победит ли НАТО Россию в гипотетической Третьей мировой войне

9-11-2020, 17:34

«Еще не поздно взять в мешок армию Азербайджана»: генерал Тер-Григорянц рассказал, как надо действовать Армении

9-11-2020, 12:44

Второй за сутки Ил-76 ВКС России доставил неизвестный груз в Армению

9-11-2020, 10:49

Появились новые кадры ударов Армении ракетами «Эльбрус» по Азербайджану

9-11-2020, 09:47

В НКР сообщили о потерях, которые понес Азербайджан за время боев

9-11-2020, 09:25

Эксперт предрек незавидную участь войскам Армении после потери Шуши

9-11-2020, 09:25

Пегов: азербайджанские ВС отступают на Мартунинском направлении

8-11-2020, 16:49

Британский генерал предупредил об угрозе третьей мировой войны

8-11-2020, 15:59

В Шотландии начал действовать запрет на физическое наказание детей

8-11-2020, 13:49

ООН предупредила о риске голода в ряде стран

7-11-2020, 19:54

Бомбардировщик ВКС РФ превратил базу отправлявшихся в Карабах джихадистов в руины

7-11-2020, 16:54

О потрясшем западных военных трюке российских кораблей рассказало Sohu

7-11-2020, 16:24

Турецкие Bayraktar TB2 нанесли несколько ударов по Донбассу

7-11-2020, 12:49

Артиллерия, РСЗО и пехота: ВС Азербайджана все силы бросили на Шуши

7-11-2020, 11:04

Баку: армянские подразделения в Агдере парализованы

6-11-2020, 18:14

Комментировать

  • Не в первый и не в последний раз;- и Путину насрать на наших бойцов.
  • Наши пилоты погибли - чего Путин молчит?
  • Военный эксперт немного слабоумный.Вертолет летел где на надо .На недопустимо низкой высоте .
  • закрой свою помойку
  • Азербайджан уже признался, что "случайно" сбил вертолет! По вашей дурацкой логике получается, Армения договорилась с Азербайджаном, а,точнее, с Турцией, чтобы те сбили российский вертолет, чтобы втянуть Россию в конфликт с Турцией(???!!!).До такого идиотизма могли дойти только "эксперты", ставленники Эрдогана в России! А чего удивляться? Для них в сегодняшней России очень благодатная почва!
  • Они и не будут отмываться. Россия всё спишет.
  • Я чего-то не понял. Цитирую: "...Таким образом, Ереван пытается втянуть РФ в карабахский конфликт, пишет «Спутник Армения»..." Т.е. сбили вертолет азербайджанцы, но действовали они в интересах Армении? что за бред?
Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров