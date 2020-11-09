«Деньгами и помидорами не отмоются» — военный эксперт о сбитом Ми-24

По мнению российского военного эксперта Алексея Леонкова, ВС Азербайджана намеренно атаковали с помощью ПЗРК российский вертолет Ми-24, пролетающий над территорией Армении. Таким образом, Ереван пытается втянуть РФ в карабахский конфликт, пишет «Спутник Армения».
Специалист уверен: случайно сбить такую машину невозможно. Поэтому азербайджанские военные умышленно готовили расчет ПЗРК с целью уничтожить российский Ми-24.
Кроме того, по мнению Леонкова, подобным образом могли подготовить и зрителей, которые сначала сняли, а потом слили видео в Интернет.
Вместе с тем, военный знаток подчеркнул, что в отличие от Турции Азербайджан к НАТО не имеет отношения, поэтому Россия в отношении него может себя вести более жестко, чем это было с Турцией после ее удара по российскому Су-24 в Сирии.
В заключении эксперт добавил, что за последние события не может быть и речи о любой компенсации:
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