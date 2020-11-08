Турецкий спецназ в Карабах был переброшен через Казахстан

Сегодня, 12:39

Ольга Громова

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Турецкий спецназ в Карабах был переброшен через Казахстан
Турецкий спецназ в Карабах

СМИ сообщили о том, что в Карабах из Турции через территорию Казахстана были переброшены подразделения специального назначения. Якобы для участия в военном конфликте, хотя известно, что с сегодняшнего дня в НКР действует режим полного прекращения огня.

«Группа турецких военных в 2019–2020-м проходила обучение на базе Национального Университета Обороны в Астане в рамках соглашений о сотрудничестве в подготовке военных кадров между Казахстаном и Турцией», - говорится в публикации издания «Русская весна».

Сообщается, что в прошлом году Анкара неожиданно запросила практику в Казахстане для группы офицеров турецкого Генштаба (TSK), хотя ранее поток был исключительно односторонним.

В Казахстане, как утверждается, не поинтересовались, с чего это вдруг турецким военным понадобилась подготовка военных кадров в Нур-Султане. Но теперь все очевидно - Турция заранее готовилась к войне в Нагорном Карабахе.

Как указывает издание, Нур-Султан из-за этого попал в крайне неловкое положение. Без объяснения с Ереваном можно было бы и обойтись, но своего недовольства из-за всплывших сведений не скрывают и в Москве - подобные маневры Казахстана совершенно не вписываются в общую стратегию ОДКБ.

Напомним, с 10 ноября в Карабахе действует режим полного прекращения огня. По итогам подписанного вчера трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, РФ начала разворачивать в зоне конфликта свой миротворческий контингент.

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  • Группы офицеров турецкого Генштаба будут воевать? Ха-ха. Казахстан под опекой Китая.
  • С приходом Токаева Казахстан все более деградирует в политических решениях. По видимому пришло время расставить все по своим местам. ОДКБ Казахстану не нужен, без единого таможенного союза тоже можно обойтись. Казахстан только на словах союзник России, на самом же деле он чей угодно союзник, но не России. Полного разрыва Казахстан побаивается, очень много хлопот от этого, но союзником быть уже перестал. Элита как и наша вся прозаподной ориентации. Очень боятся Китайцев, но те воевать не будут, они все скупят на корню и заселят земли китайцами. Лет через 30 китайцы будут полновластными хозяевами Казахстана, а казахи будут как курды в Турции народом не имеющим своего государства.
  • Правильно ВВП сказал насчёт подарков России. Пора возвращать чужую землю. Начать можно к т.н. казахстана.
  • Г-н Токаев готовит Казахстан к подчинению Турцией. Казахи в своей стране станут людьми второго сорта, обслуживающими турецких господ". Мало Эрдогану Азербайджана в качестве турецкой бензоколонки, он и Казахстан превратит в такую, да ещё и другие полезный ископаемые присвоит!
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