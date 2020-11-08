Турецкий спецназ в Карабах был переброшен через Казахстан

СМИ сообщили о том, что в Карабах из Турции через территорию Казахстана были переброшены подразделения специального назначения. Якобы для участия в военном конфликте, хотя известно, что с сегодняшнего дня в НКР действует режим полного прекращения огня.
Сообщается, что в прошлом году Анкара неожиданно запросила практику в Казахстане для группы офицеров турецкого Генштаба (TSK), хотя ранее поток был исключительно односторонним.
В Казахстане, как утверждается, не поинтересовались, с чего это вдруг турецким военным понадобилась подготовка военных кадров в Нур-Султане. Но теперь все очевидно - Турция заранее готовилась к войне в Нагорном Карабахе.
Как указывает издание, Нур-Султан из-за этого попал в крайне неловкое положение. Без объяснения с Ереваном можно было бы и обойтись, но своего недовольства из-за всплывших сведений не скрывают и в Москве - подобные маневры Казахстана совершенно не вписываются в общую стратегию ОДКБ.
Напомним, с 10 ноября в Карабахе действует режим полного прекращения огня. По итогам подписанного вчера трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, РФ начала разворачивать в зоне конфликта свой миротворческий контингент.
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